Испания02 августа 2022, 17:11 |
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Жюль КУНДЕ: «Барселона – более амбициозный проект, чем Челси»
Французский защитник прокомментировал свой выбор
02 августа 2022, 17:11 |
240
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Жюль Кунде рассказал о том, почему принял решение перейти в «Барселону», а не в «Челси»:
«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.
Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».
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Барселона амбициознее, но Челси играет стабильнее и прогрессирует за счет игры, а не заоблачных финансовых вливаний.
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