Жюль КУНДЕ: «Барселона – более амбициозный проект, чем Челси»

Жюль Кунде рассказал о том, почему принял решение перейти в «Барселону», а не в «Челси»:

«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.

Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».