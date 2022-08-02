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  4. Жюль КУНДЕ: «Барселона – более амбициозный проект, чем Челси»
Испания
02 августа 2022, 17:11 |
240
1

Жюль КУНДЕ: «Барселона – более амбициозный проект, чем Челси»

Французский защитник прокомментировал свой выбор

02 августа 2022, 17:11 |
240
1
Жюль КУНДЕ: «Барселона – более амбициозный проект, чем Челси»
ФК Барселона. Жюль Кунде

Жюль Кунде рассказал о том, почему принял решение перейти в «Барселону», а не в «Челси»:

«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.

Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».

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Источник Marca
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Борис Велев
Барселона  амбициознее,  но Челси играет  стабильнее  и  прогрессирует    за  счет  игры,  а  не заоблачных     финансовых   вливаний.
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