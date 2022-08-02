Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будем играть за всю Украину»

Защитник «Динамо» Киев Илья Забарный поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов против «Штурма» (3 августа):

«Штурм» – очень хорошо организованный соперник. Первая игра будет очень трудная, но очень интересная. Мы очень хорошо готовимся к игре, но об установках Луческу сказать не могу – это наше внутреннее дело.

Речь о мотивации не идет – у нас война в стране. Каждый сам понимает, как живут наши люди. Будут выходить и сражаться. Будем играть не только за наших болельщиков, но и за всю Украину».