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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будем играть за всю Украину»
Лига чемпионов
02 августа 2022, 16:30 |
1047
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будем играть за всю Украину»

Защитник «Динамо» – о матче против «Штурма»

02 августа 2022, 16:30 |
1047
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будем играть за всю Украину»
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Киев Илья Забарный поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов против «Штурма» (3 августа):

«Штурм» – очень хорошо организованный соперник. Первая игра будет очень трудная, но очень интересная. Мы очень хорошо готовимся к игре, но об установках Луческу сказать не могу – это наше внутреннее дело.

Речь о мотивации не идет – у нас война в стране. Каждый сам понимает, как живут наши люди. Будут выходить и сражаться. Будем играть не только за наших болельщиков, но и за всю Украину».

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Источник ФК Динамо Киев
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