Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь, что футболисты Днепра-1 выросли в стоимости»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич ответил на вопрос касательно работы с молодыми футболистами.

– У вас репутация тренера, умеющего работать с молодыми игроками. К примеру, в «Днепре-1» вы раскрыли Пихаленка и он получил вызов в сборную. Как у вас это выходит?

– Горжусь, что футболисты «Днепра-1» выросли в стоимости. Мы можем быть горды – и я, и клуб, и все вместе. Обожаю Пихаленка за его интеллект – настолько безумный, что он смотрит футбол немного больше всех остальных. Дубинчак, как по мне, имеет потенциал играть за сборную. Что касается Артема Довбика, то таких футболистов как он мало на европейском рынке. Сами видите, какова его стоимость. «Бордо» выкупил Игнатенко.

Когда работаешь с молодыми, то должен учитывать их ошибки. Выбираешь состав и принимаешь очень большую ответственность за это. Молодому игроку нужно предложить кураж и уверенность, что у него есть доверие. Не ошибается тот, кто не пробует. Самый большой грех и самая большая ошибка – играть в футбол, не предлагая себя, не быть отважным и смелым.

Знаете, человек иногда находится посередине и хочет добиться успеха, но думает: «А если не получится?» Да, ты можешь ошибиться, но эта ошибка сделает тебя лучше. Если у тебя есть интеллект, ты сделаешь анализ и будешь ближе к успеху. У меня были проиграны матчи и плохие замены, которые я сделал, - отметил Йовичевич.