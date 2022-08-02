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  4. ЙОВИЧЕВИЧ: «Не пошел в Эмираты за деньги и не пошел в Шахтер за деньги»
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 14:50 | Обновлено 02 августа 2022, 14:51
516
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Не пошел в Эмираты за деньги и не пошел в Шахтер за деньги»

Хорватский специалист – о том, почему остался в Украине

02 августа 2022, 14:50 | Обновлено 02 августа 2022, 14:51
516
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Не пошел в Эмираты за деньги и не пошел в Шахтер за деньги»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал свое решение остаться работать в Украине.

– Еще несколько месяцев назад было неизвестно, будем ли мы вообще играть в футбол. После российской агрессии мы переживали дома в Хорватии. У меня уже 20 лет контакт с украинцами - с 2003 года, когда играл за «Карпаты». У меня здесь много друзей. Мы можем сказать, что чувствуем себя как украинцы. Мое возвращение – это доказательство того, что я уважаю Украину. Я не пошел в Эмираты за деньги и не пошел в «Шахтер» за деньги. Я вернулся в Украину. Просто спортивный принцип двигал вперед, не деньги.

– Вы действительно хорошо понимаете, что мы сейчас переживаем в Украине, ведь тоже прошли через войну в родной Хорватии. Что мы можем извлечь из хорватского опыта?
– Было бы лучше вообще не брать этот опыт – то есть чтобы не было войны. Действительно, в Хорватии война длилась четыре года. Сначала футбола не было, потом играли на территориях, где не велись боевые действия. Но по технологиям это две разные войны – сейчас в Украине совсем другая война. Тогда такого оружия и ракет не было. Читал, что сравнивают военное положение в наших странах по поводу игры в футбол. Но их невозможно сравнить.

Сейчас тревога идет по всей Украине, ты нигде не можешь чувствовать себя безопасно. Может быть временно спокойно, но тревога раздается и в Киеве, и на Западе Украины. В Хорватии играли в футбол на территории, где 4 года не было никаких боевых действий.

Посмотрим, как это будет с точки зрения безопасности, переездов, как успеть из одной точки в другую, чтобы прибыть на матч. Если игра в пятницу в Ужгороде, то как во вторник, например, добраться до Лиссабона? А если будет сирена, то нам придется доигрывать матч на следующий день? Не знаю, как мы можем это успеть по времени. Это будет большой организационный вопрос, как это сделать, - ответил Йовичевич.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк
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Источник Трибуна
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