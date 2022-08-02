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ATP
02 августа 2022, 16:16 | Обновлено 02 августа 2022, 16:42
361
0

Либерец. Сачко воспользовался шансом

Украинец со статусом лаки-лузера выиграл в первом круге на грунтовом челленджере в Чехии

02 августа 2022, 16:16 | Обновлено 02 августа 2022, 16:42
361
0
Либерец. Сачко воспользовался шансом
Instagram. Виталий Сачко

После своего поражения во 2 круге квалификации, украинцу все же предоставили шанс сыграть в 1/8 финала грунтового челленджера в Либерце (Чехия). Виталий Сачко успешно им воспользовался.

АТР челленджер Либерец (Чехия). 1/16 финала. Грунт

Виталий Сачко (Украина) - Петра Ноуза (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4

Матч закончился за 2 часа и 7 минут. Виталий проиграл всего лишь один гейм на своей подаче - первый.

Далее Сачко сыграет со своим обидчиком в квалификации - с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.

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Виталий Сачко Петро Ноуза ATP Либерец Джованни Мпеши Перрикар
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Источник Sport.ua
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