Либерец. Сачко воспользовался шансом
Украинец со статусом лаки-лузера выиграл в первом круге на грунтовом челленджере в Чехии
После своего поражения во 2 круге квалификации, украинцу все же предоставили шанс сыграть в 1/8 финала грунтового челленджера в Либерце (Чехия). Виталий Сачко успешно им воспользовался.
АТР челленджер Либерец (Чехия). 1/16 финала. Грунт
Виталий Сачко (Украина) - Петра Ноуза (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4
Матч закончился за 2 часа и 7 минут. Виталий проиграл всего лишь один гейм на своей подаче - первый.
Далее Сачко сыграет со своим обидчиком в квалификации - с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.
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