Сачко вторую неделю подряд получил статус лаки-лузера

1 августа Виталий Сачко (Украина, АТР 285) уступил Джованни Мпеши-Перрикару (Франция, АТР 493) в финальном раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Либерце (Чехия). Но из-за снятия Геральда Мельцера (Австрия, АТР 181) украинец получит шанс сыграть в основной сетке турнира.

В 1/16 финала Виталий сыграет с Петром Ноузей (Чехия, ATP 674). Это будет их третья личная встреча. Предыдущие две были сыграны на фьючерсах. Один матч остался за чехом (в зале), а одна за Сачко (на грунте).

Напомним, что неделю назад Виталий Сачко также получил статус лаки-лузера и сыграл в основной сетке турнира АТР в Китцбюэле (Австрия).