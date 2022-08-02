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  4. Сачко вторую неделю подряд получил статус лаки-лузера
ATP
02 августа 2022, 11:12 |
459
0

Сачко вторую неделю подряд получил статус лаки-лузера

Украинец получил шанс сыграть в основной сетке грунтового челленджера в Чехии

02 августа 2022, 11:12 |
459
0
Сачко вторую неделю подряд получил статус лаки-лузера
Instagram. Виталий Сачко

1 августа Виталий Сачко (Украина, АТР 285) уступил Джованни Мпеши-Перрикару (Франция, АТР 493) в финальном раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Либерце (Чехия). Но из-за снятия Геральда Мельцера (Австрия, АТР 181) украинец получит шанс сыграть в основной сетке турнира. 

В 1/16 финала Виталий сыграет с Петром Ноузей (Чехия, ATP 674). Это будет их третья личная встреча. Предыдущие две были сыграны на фьючерсах. Один матч остался за чехом (в зале), а одна за Сачко (на грунте).

Напомним, что неделю назад Виталий Сачко также получил статус лаки-лузера и сыграл в основной сетке турнира АТР в Китцбюэле (Австрия).

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Виталий Сачко Джованни Мпеши Перрикар Петро Ноуза
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Источник Sport.ua
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