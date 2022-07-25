В статусе лаки-лузера. Виталий Сачко впервые в сезоне сыграет в основе АТР

Виталий Сачко сыграет в основной сетке грунтового турнира серии АТР в Кицбюэле (Австрия).

24 июля в квалификации Виталий проиграл в двух сетах Себастьяну Офнеру (Австрия) со счетом 6:4, 6:4.

Но украинец получил статус лаки-лузера после снятия первого сеяного и действующего чемпиона Каспера Рууда (Норвегия), который только что выиграл трофей в Гштааде (Швейцария). Причиной стала травма плеча.

В первом круге Виталий Сачко сыграет с Душаном Лайовичем (Сербия). Стоит отметить, что для украинца это будет лишь второе участие в основной сетке турнира серии АТР. В 2020 году Виталий получил право сыграть с Домиником Тимом (Австрия) в Вене (Австрия).