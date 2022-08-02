Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было удовольствием управлять ПСЖ»

Маурисио Почеттино впервые публично прокомментировал свое увольнение с должности главного тренера ПСЖ:

«Я спокойно отношусь к обстоятельствам, через которые пришлось пройти. Все закончилось довольно поздно. Мы подписывали расторжение контракта за день до начала предсезонного собрания, между 3 и 4 июля, и понятно, что сейчас все проекты закрыты. Вот почему я не нашел нового места работы.

Я всегда нацелен на прогресс и, прежде всего, на анализ всего, что было за последние полтора года в ПСЖ. Как мы всегда говорим, опыт должен служить прогрессу, развитию, и я уверен, что этот опыт будет для меня очень полезен в будущем.

Для меня было удовольствием управлять столь выдающимися игроками. Мы всегда говорим об этом со всем тренерским штабом. Это была невероятная возможность – иметь столько имен, столько личностей в раздевалке. Это была одна из самых положительных вещей — возможность встретиться с такими футболистами и соревноваться в таких обстоятельствах».