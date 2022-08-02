Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было удовольствием управлять ПСЖ»
Франция
02 августа 2022, 15:34 | Обновлено 02 августа 2022, 15:35
372
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было удовольствием управлять ПСЖ»

Аргентинский тренер – о периоде работы в ПСЖ

02 августа 2022, 15:34 | Обновлено 02 августа 2022, 15:35
372
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было удовольствием управлять ПСЖ»
ФК ПСЖ. Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино впервые публично прокомментировал свое увольнение с должности главного тренера ПСЖ:

«Я спокойно отношусь к обстоятельствам, через которые пришлось пройти. Все закончилось довольно поздно. Мы подписывали расторжение контракта за день до начала предсезонного собрания, между 3 и 4 июля, и понятно, что сейчас все проекты закрыты. Вот почему я не нашел нового места работы.

Я всегда нацелен на прогресс и, прежде всего, на анализ всего, что было за последние полтора года в ПСЖ. Как мы всегда говорим, опыт должен служить прогрессу, развитию, и я уверен, что этот опыт будет для меня очень полезен в будущем.

Для меня было удовольствием управлять столь выдающимися игроками. Мы всегда говорим об этом со всем тренерским штабом. Это была невероятная возможность – иметь столько имен, столько личностей в раздевалке. Это была одна из самых положительных вещей — возможность встретиться с такими футболистами и соревноваться в таких обстоятельствах».

По теме:
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Вейналдум перейдет в Рому
Маурисио Почеттино ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Infobae
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Мудрика появился претендент во Франции
Футбол | 01 августа 2022, 19:33 6
На Мудрика появился претендент во Франции
На Мудрика появился претендент во Франции

В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца»

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрику нужна команда, которая играет за него»
Футбол | 02 августа 2022, 12:38 0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрику нужна команда, которая играет за него»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрику нужна команда, которая играет за него»

Наставник «Шахтера» – о главном украинском таланте клуба

Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Футбол | 02.08.2022, 09:54
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Футбол | 02.08.2022, 13:26
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Футбол | 01.08.2022, 21:55
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
01.08.2022, 12:38 9
Футбол
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
01.08.2022, 02:50 2
MMA
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
01.08.2022, 14:13 8
Футбол
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 16
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
01.08.2022, 21:07 4
Теннис
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем