ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с форвардом

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Диого Жотой. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Диого Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 21 гол и 8 ассистов в 55 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Трансферная стоимость 25-летнего португальца оценивается в 60 миллионов евро.