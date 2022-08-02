Англия02 августа 2022, 14:28 | Обновлено 02 августа 2022, 14:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с форвардом
Диого Жота останется в клубе
02 августа 2022, 14:28 | Обновлено 02 августа 2022, 14:30
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«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Диого Жотой. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Диого Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 21 гол и 8 ассистов в 55 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Трансферная стоимость 25-летнего португальца оценивается в 60 миллионов евро.
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