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  4. Сен-Жилуаз - Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ
Лига Чемпионов
Сен-Жилуаз
02.08.2022 21:45 - : -
Глазго Рейнджерс
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Лига чемпионов
02 августа 2022, 08:41 | Обновлено 02 августа 2022, 08:50
305
0

Сен-Жилуаз - Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ

Шансы команд на общий успех пока что равны

02 августа 2022, 08:41 | Обновлено 02 августа 2022, 08:50
305
0
Сен-Жилуаз - Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ
ФК Рейнджерс / автор неизвестен

Во вторник, 2 августа, в Левене на поле «Ден Дреф Стэдиум» состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят бельгийский клуб «Сен-Жилуаз» из Брюселя и «Глазго Рейнджерс» из Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сен-Жилуаз

Команда из Брюсселя, имеющая 11 титулов в истории в чемпионате Бельгии, что является третьим показателем после результатов «Андерлехта» и «Брюгге», стала открытием предыдущего сезона. Она едва ли не до последнего претендовала на чемпионство, но провала самую концовку сезона – потерпела три поражения в четырех заключительных встречах, и пропустили в итоге вперед себя «Брюгге». Сезон «Сен-Жилуаз» завершил с 46 набранными очками, а у «Брюгге» багаж составил 50 пунктов.

Уже в новом сезоне брюссельцы смогли взять 4 очка из шести возможных в двух стартовых турах. Вначале они сыграли вничью 1:1 с «Сент-Трюйденом» на выезде, а затем дома обыграли «Шарлеруа» - 1:0.

Глазго Рейнджерс

Клуб из Глазго в предыдущем сезоне, как известно, дошел до финала розыгрыша Лиги Европы, где, впрочем, потерпел поражение от немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта в серии послематчевых 11-метровых – 1:1, пен. 4-5.

Однако, после неудачи в решающей встрече Лиги Европы-2021/2022 игроки «Рейнджерс» все же чуть подсластили себе концовку сезона – через несколько дней они выиграли Кубок Шотландии. В финале со счетом 2:0 в дополнительное время оказался поверженным «Хартс».

При подготовке к новому сезоне «джерс» провели 4 спарринга, в которых добились двух побед при двух поражениях. А на почин нового чемпионата Шотландии «Рейнджерс» отметился гостевой победой над «Ливингстоном» - 2:1.

Ориентировочные составы

Сен-Жилуаз: Морис – Сайкс, Берджесс, Ван Дер Хейден, Ньювкоп, Лазар Амани, Линен, Теума, Лапуссин, Ванзейр, Адингра.

Глазго Рейнджерс: Маклафлин – Тавернье, Голдсон, Суттар, Баришич, Камара, Ландстрем, Матондо, Лоуренс, Кент, Чолак.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.65  по линии Parimatch.

2 августа, вторник

«Сен-Жилуаз» – «Глазго Рейнджерс»
Левен. «Ден Дреф Стэдиум». 21:45
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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