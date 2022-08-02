Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 275) в 1/16 финала челленджера в Либерце (Чехия) проиграл Эндрю Паульсону (Чехия, АТР 415).

ATP челленджер Либерец (Чехия). 1/16 финала. Грунт

Алексей Крутых (Украина) - Эндрю Паульсон (Чехия) - 3:6, 7:6 (12:10), 4:6

Матч длился 2 часа и 35 минут. Отметим, что во втором сете Алексей отыгрался со счета 2:4, а также спас матчбол на тай-брейке.

Напомним, что ранее два украинца также проиграли свои матчи в квалификации к этому челленджеру.