Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера
ATP
02 августа 2022, 07:21 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
35
0

Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера

Украинец проиграл в 1/16 финала грунтового челленджера в Чехии

02 августа 2022, 07:21 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
35
0
Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера
Instagram. Алексей Крутых

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 275) в 1/16 финала челленджера в Либерце (Чехия) проиграл Эндрю Паульсону (Чехия, АТР 415).

ATP челленджер Либерец (Чехия). 1/16 финала. Грунт

Алексей Крутых (Украина) - Эндрю Паульсон (Чехия) - 3:6, 7:6 (12:10), 4:6

Матч длился 2 часа и 35 минут. Отметим, что во втором сете Алексей отыгрался со счета 2:4, а также спас матчбол на тай-брейке. 

Напомним, что ранее два украинца также проиграли свои матчи в квалификации к этому челленджеру.

По теме:
Рейтинг ATP. Крутых вернул статус первой ракетки Украины
Украинцы стартовали в квалификациях Челленджеров
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Алексей Крутых ATP Либерец Эндрю Паульсон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АТР Вашингтон. Анонс: почему россиянин недостоин статуса главного фаворита
Теннис | 01 августа 2022, 20:40 0
АТР Вашингтон. Анонс: почему россиянин недостоин статуса главного фаворита
АТР Вашингтон. Анонс: почему россиянин недостоин статуса главного фаворита

Разбор главного турнира предстоящей недели от Sport.ua

5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Футбол | 01 августа 2022, 16:24 10
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах

Сезон стартует уже 23 августа

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 02.08.2022, 01:45
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Футбол | 01.08.2022, 12:38
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
Футбол | 02.08.2022, 05:40
Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 6
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
31.07.2022, 13:20 7
Футбол
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
01.08.2022, 06:45 5
Футбол
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
01.08.2022, 21:55 5
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 6
Авто/мото
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
31.07.2022, 18:45
Теннис
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
31.07.2022, 22:40
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем