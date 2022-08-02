ATP02 августа 2022, 07:21 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
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Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера
Украинец проиграл в 1/16 финала грунтового челленджера в Чехии
02 августа 2022, 07:21 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
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Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 275) в 1/16 финала челленджера в Либерце (Чехия) проиграл Эндрю Паульсону (Чехия, АТР 415).
ATP челленджер Либерец (Чехия). 1/16 финала. Грунт
Алексей Крутых (Украина) - Эндрю Паульсон (Чехия) - 3:6, 7:6 (12:10), 4:6
Матч длился 2 часа и 35 минут. Отметим, что во втором сете Алексей отыгрался со счета 2:4, а также спас матчбол на тай-брейке.
Напомним, что ранее два украинца также проиграли свои матчи в квалификации к этому челленджеру.
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