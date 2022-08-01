ATP01 августа 2022, 16:02 |
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Сачко и Приходько проиграли финалы квалификации на челленджере в Чехии
Украинцы не смогли выиграть свои матчи
01 августа 2022, 16:02 |
72
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Украинские теннисисты Виталий Сачко и Олег Приходько проиграли финальные матчи квалификации на грунтовом челленджере в Чехии.
Сачко в статусе лидер посева уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции.
Седьмой сеяный Приходько проиграл Сумиту Нагалу из Индии.
Либерец. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 1:6, 4:6
Олег Приходько (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 7:5, 6:3
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