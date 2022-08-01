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  4. Сачко и Приходько проиграли финалы квалификации на челленджере в Чехии
ATP
01 августа 2022, 16:02 |
72
0

Сачко и Приходько проиграли финалы квалификации на челленджере в Чехии

Украинцы не смогли выиграть свои матчи

01 августа 2022, 16:02 |
72
0
Сачко и Приходько проиграли финалы квалификации на челленджере в Чехии
ATP. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Олег Приходько проиграли финальные матчи квалификации на грунтовом челленджере в Чехии.

Сачко в статусе лидер посева уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции.

Седьмой сеяный Приходько проиграл Сумиту Нагалу из Индии.

Либерец. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 1:6, 4:6
Олег Приходько (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 7:5, 6:3

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Виталий Сачко Олег Приходько Сумит Нагал Джованни Мпеши Перрикар
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Источник Sport.ua
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