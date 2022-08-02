Франция02 августа 2022, 05:05 | Обновлено 02 августа 2022, 12:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццей
31-летний хавбек перешел во французский клуб на правах свободного агента
02 августа 2022, 05:05 | Обновлено 02 августа 2022, 12:16
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Французская «Ницца» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.
31-летний хавбек, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», перешел во французский клуб на правах свободного агента.
Вторую половину прошлого сезона Рэмзи провел в аренде в «Рейнджерс», а 26 июля покинул «Ювентус» после истечения контракта.
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