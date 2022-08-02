ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццей

Французская «Ницца» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.

31-летний хавбек, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», перешел во французский клуб на правах свободного агента.

Вторую половину прошлого сезона Рэмзи провел в аренде в «Рейнджерс», а 26 июля покинул «Ювентус» после истечения контракта.