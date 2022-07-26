Италия26 июля 2022, 20:30 | Обновлено 26 июля 2022, 20:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с Рэмзи
Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон
26 июля 2022, 20:30 | Обновлено 26 июля 2022, 20:32
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Туринский «Ювентус» объявил об уходе из клуба валлийского полузащитника Аарона Рэмзи.
Итальянский клуб сообщает, что контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
Рэмзи перешел в «Ювентус» свободным агентом после окончания срока действия контракта с «Арсеналом» в 2019 году.
За туринский клуб Аарон провел 69 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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