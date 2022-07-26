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Италия
26 июля 2022, 20:30 | Обновлено 26 июля 2022, 20:32
120
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с Рэмзи

Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон

26 июля 2022, 20:30 | Обновлено 26 июля 2022, 20:32
120
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с Рэмзи
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

Туринский «Ювентус» объявил об уходе из клуба валлийского полузащитника Аарона Рэмзи.

Итальянский клуб сообщает, что контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Рэмзи перешел в «Ювентус» свободным агентом после окончания срока действия контракта с «Арсеналом» в 2019 году.

За туринский клуб Аарон провел 69 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Ювентус Аарон Рэмзи трансферы трансферы Серии A расторжение контракта
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Источник ФК Ювентус
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