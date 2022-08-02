Италия02 августа 2022, 04:04 | Обновлено 02 августа 2022, 04:13
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Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро
«Нерадзурри» хотят выручить с продажи нидерландского хавбека 40 миллионов
02 августа 2022, 04:04 | Обновлено 02 августа 2022, 04:13
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«Интер» отклонил предложение лондонского «Челси» по нидерландскому крайнему защитнику Дензелу Дюмфрису.
Синие были готовы заплатить за 26-летнего игрока 30 млн евро включая бонусы. «Нерадзурри» установили цену на Дюмфриса в размере 40 млн евро.
В прошедшем сезоне Серии А Дюмфрис провел 33 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.
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