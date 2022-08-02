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  4. Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро
Италия
02 августа 2022, 04:04 | Обновлено 02 августа 2022, 04:13
55
0

Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро

«Нерадзурри» хотят выручить с продажи нидерландского хавбека 40 миллионов

02 августа 2022, 04:04 | Обновлено 02 августа 2022, 04:13
55
0
Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

«Интер» отклонил предложение лондонского «Челси» по нидерландскому крайнему защитнику Дензелу Дюмфрису.

Синие были готовы заплатить за 26-летнего игрока 30 млн евро включая бонусы. «Нерадзурри» установили цену на Дюмфриса в размере 40 млн евро.

В прошедшем сезоне Серии А Дюмфрис провел 33 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник твиттер Николо Скиры
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