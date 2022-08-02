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  4. Кубок Германии. Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд
Германия
02 августа 2022, 00:59 | Обновлено 02 августа 2022, 01:31
38
0

Кубок Германии. Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд

1 августа прошли матчи первого раунда Кубка Германии

02 августа 2022, 00:59 | Обновлено 02 августа 2022, 01:31
38
0
Кубок Германии. Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд
ФК Вердер

1 августа прошли матчи первого раунда Кубка Германии.

Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд.

Ниже приведены результаты игрового дня и видео голов.

Кубок Германии

Первый раунд, 1 августа

Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:2

Хемницер – Унион Берлин – 1:2 (д.в.)

Магдебург – Айнтрахт Франкфурт – 0:4

Ингольштадт – Дармштадт – 0:3

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Кубок Германии по футболу Энерги Котбус Вердер Ингольштадт Дармштадт Хемницер Унион Берлин Магдебург Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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