Германия02 августа 2022, 00:59 | Обновлено 02 августа 2022, 01:31
38
0
Кубок Германии. Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд
1 августа прошли матчи первого раунда Кубка Германии
02 августа 2022, 00:59 | Обновлено 02 августа 2022, 01:31
38
0
1 августа прошли матчи первого раунда Кубка Германии.
Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд.
Ниже приведены результаты игрового дня и видео голов.
Кубок Германии
Первый раунд, 1 августа
Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:2
Хемницер – Унион Берлин – 1:2 (д.в.)
Магдебург – Айнтрахт Франкфурт – 0:4
Ингольштадт – Дармштадт – 0:3
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