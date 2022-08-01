Кубок Германии. Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов от Боруссии М
31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии
31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии.
Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов в своем матче забила Боруссии М
Ниже приведены результаты игрового дня и видео голов.
Кубок Германии
Первый раунд, 30 июля
Бремер – Шальке – 0:5
Реден – Зандгаузен – 0:4
Энгерс – Арминия Билефельд – 1:7
Кайзерслаутерн – Фрайбург – 1:2 (д.в.)
Лоне – Аугсбург – 0:4
Оберахерн – Боруссия М – 1:9
Редингхаузен – Хоффенхайм – 0:2 (д.в.)
ШОТТ Майнц – Ганновер – 0:3
Ауэ – Майнц – 0:3
Брауншвейг – Герта Берлин – 4:4 (пен. 6:5)
Мангейм – Хольштайн Киль – 0:0 (пен. 5:3)
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