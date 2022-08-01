Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Германии. Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов от Боруссии М
Германия
01 августа 2022, 04:50 | Обновлено 01 августа 2022, 05:04
4
0

Кубок Германии. Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов от Боруссии М

31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии

01 августа 2022, 04:50 | Обновлено 01 августа 2022, 05:04
4
0
Кубок Германии. Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов от Боруссии М
ФК Герта

31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии.

Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов в своем матче забила Боруссии М

Ниже приведены результаты игрового дня и видео голов.

Кубок Германии

Первый раунд, 30 июля

Бремер – Шальке – 0:5

Реден – Зандгаузен – 0:4

Энгерс – Арминия Билефельд – 1:7

Кайзерслаутерн – Фрайбург – 1:2 (д.в.)

Лоне – Аугсбург – 0:4

Оберахерн – Боруссия М – 1:9

Редингхаузен – Хоффенхайм – 0:2 (д.в.)

ШОТТ Майнц – Ганновер – 0:3

Ауэ – Майнц – 0:3

Брауншвейг – Герта Берлин – 4:4 (пен. 6:5)

Мангейм – Хольштайн Киль – 0:0 (пен. 5:3)
 

По теме:
Кубок Германии. Кельн выбыл из турнира по пенальти, Байер тоже проиграл
Кубок Германии. Боруссия Д прошла Мюнхен 1860, Карлсруэ забил 8 голов
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Кубок Германии по футболу Эрцгебирге Ауэ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Бокс | 31 июля 2022, 11:30 6
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»

Бывший чемпион мира разочарован молчанием известного боксера

Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Футбол | 31 июля 2022, 18:42 11
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»

Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу

Бронза в Швейцарии. Динамо U-19 выиграло у сверстников из Фулхэма
Футбол | 31.07.2022, 19:05
Бронза в Швейцарии. Динамо U-19 выиграло у сверстников из Фулхэма
Бронза в Швейцарии. Динамо U-19 выиграло у сверстников из Фулхэма
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Футбол | 01.08.2022, 02:55
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Футбол | 31.07.2022, 09:20
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
30.07.2022, 00:05
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
31.07.2022, 18:45
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
31.07.2022, 13:20 5
Футбол
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
30.07.2022, 19:35 2
Футбол
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
31.07.2022, 11:58 45
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 5
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем