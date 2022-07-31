Кубок Германии. Кельн выбыл из турнира по пенальти, Байер тоже проиграл
31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии
31 июля прошли матчи первого раунда Кубка Германии.
Кельн выбыл из турнира по пенальти, Байер тоже проиграл.
Ниже приведены результаты игрового дня и видео голов.
Кубок Германии
Первый раунд, 30 июля
Штрелен – Санкт-Паули – 3:4
Байройт – Гамбург – 1:3 (д.в.)
Вернигероде – Падерборн – 0:10
Иллертиссен – Хайденхайм – 0:2
Кикерс Оффенбах – Дюссельдорф – 1:4
Штутгартер Киккерс – Гройтер Фюрт – 2:0
Виктория Берлин – Бохум – 0:3
Эльферсберг – Байер Леверкузен – 4:3
Любек – Ганза Росток – 1:0
Регенсбург – Кельн – 2:2 (пен. 4:3)
Карл-Цейс Йена – Вольфсбург – 0:1
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