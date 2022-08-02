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Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 00:40 | Обновлено 02 августа 2022, 01:05
65
0

Источник: Днепр-1 зимой подпишет двух бразильских игроков Металлиста

Виктор Вацко рассказал, что «Днепр-1» могут усилить Матеус Пейшото и Маилтон

02 августа 2022, 00:40 | Обновлено 02 августа 2022, 01:05
65
0
Источник: Днепр-1 зимой подпишет двух бразильских игроков Металлиста
ФК Металлист. Матеус Пейшото

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал, что «Днепр-1» зимой может усилиться двумя игроками «Металлиста».

Форвард Матеус Пейшото и защитник Маилтон в зимнее межсезонье могут стать игроками команды из Днепра.

Вацко: «Зимой есть вероятность ожидать в Днепре двух футболистов из харьковского «Металлиста». Это центрфорвард Матеус Пейшото, он сейчас в аренде в бразильском клубе «Сеара». Аренда до зимы, и насколько я слышал, Матеус Пейшото готов вернуться и играть в Украине.

Еще один футболист – это Маилтон, правый защитник. Он сейчас выступает за «Шапекоэнсе». Также аренда истекает в конце этого года. Это футболисты с наибольшей вероятностью возвращения в украинский футбол.

Не будет в «Днепре-1» Фареса Балули, который находится в очень плохой форме, много лишнего веса, и это не опция для «Днепра-1.

Евгений Красников имеет целый ряд вариантов с приглашением легионеров. Клуб будет активно работать на трансферном рынке. Нужны усиления на позиции: центральный защитник, оба крайних защитника, футболист группы атаки».

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Источник Вацко Live
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