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  4. Матеус ПЕЙШОТО: «Я бы хотел вернуться в Металлист, мне нравится Харьков»
Чемпионат Украины
16 июня 2022, 18:29 |
115
0

Матеус ПЕЙШОТО: «Я бы хотел вернуться в Металлист, мне нравится Харьков»

Вряд ли стоит ждать возвращения легионеров

16 июня 2022, 18:29 |
115
0
Матеус ПЕЙШОТО: «Я бы хотел вернуться в Металлист, мне нравится Харьков»
metalist.ua

Форвард «Металлиста» Матеус Пейшото на правах аренды выступает за бразильскую «Сеару», однако все еще надеется когда-нибудь вернуться в харьковскую команду.

— Я провел этот период в Бразилии, и он был очень трудным для меня, ведь пришлось восстанавливаться после травмы, полученной в предсезонке. Я снова начал играть лишь несколько дней назад и очень счастлив. Моя семья сыграла очень важную роль в этом процессе. Также благодарен клубу «Сеара», в котором я сейчас нахожусь. Здесь мне предоставили все условия, чтобы я смог оправиться от травмы и снова играть.

— Для болельщиков желто-синих ты стал одним из символов возрожденного «Металлиста». Наверняка они интересуются, как у тебя дела?

— Да, я получаю много сообщений от фанатов, особенно в Инстаграме. Всегда стараюсь обращать внимание, отвечать. Стараюсь говорить, что скоро все придет в норму и все будет хорошо. Мы переживаем трудное время, но мы обязательно выберемся из всего этого и снова будем вместе. Я люблю Харьков! Я хочу вернуться в «Металлист» и в Харьков, ведь мы с семьей успели влюбиться в этот город и в людей, которые в нем живут.

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Источник ФК Металлист
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