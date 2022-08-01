Стало известно, сколько времени Супряга пропустит из-за травмы и операции
Александр Яковенко рассказал, что восстановление займет 2–3 месяца
Украинский специалист Александр Яковенко, агент форварда «Динамо» Владислава Супряги в интервью Игорю Бурбасу рассказал, сколько времени пропустит нападающий киевлян из-за травмы.
«Там ничего сложного нет. Восстановление Влада будет зависеть от того, что скажет хирург. Предварительно – это несколько месяцев. Где-то два-три.
Это тазобедренный сустав. Он его беспокоил уже продолжительное время. Ему еще год назад сказали, что можно рассмотреть вариант с операцией, чтобы не было боли, дискомфорта и он мог играть без ограничений.
Тогда Влад решил, что еще не время, он хотел играть и продолжать развиваться. Это его беспокоило на протяжении года. И сейчас он решил сделать операцию. Он начал предсезонную подготовку и хорошо показал себя в спаррингах, но потом стал чувствовать болевое ощущение, и было принято такое решение».
Владислав Супряга в минувшем сезоне сыграл за «Сампдорию» 1 матч, в котором тренер выпустил украинца на поле, а потом провел обратную замену.
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