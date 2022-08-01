Украина. Премьер лига01 августа 2022, 20:09 |
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракты с двумя игроками
Александр Кемкин и Даниил Голуб останутся в клубе
01 августа 2022, 20:09 |
167
0
«Минай» официально сообщил о продлении контракта с двумя игроками. Речь идет о голкипере Александре Кемкине и полузащитнике Данииле Голубе.
Условия и сроки контрактов игроков не сообщаются. И Кемкин, и Голуб выступают за «Минай» с лета 2021 года.
Ранее «Минай» подписал форварда Даниила Колесника.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2022, 13:55 5
Бывший владелец «Карпат» – о гендиректоре «Шахтера»
Футбол | 01 августа 2022, 13:30 0
Вместо «Мункача» и «ВПК-Агро»
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Футбол | 01.08.2022, 07:00
Футбол | 01.08.2022, 14:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2022, 16:07 23
31.07.2022, 18:45
30.07.2022, 16:31
30.07.2022, 19:08 2
Другие виды
01.08.2022, 11:58
31.07.2022, 11:58 45
30.07.2022, 23:45