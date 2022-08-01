ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракты с двумя игроками

«Минай» официально сообщил о продлении контракта с двумя игроками. Речь идет о голкипере Александре Кемкине и полузащитнике Данииле Голубе.

Условия и сроки контрактов игроков не сообщаются. И Кемкин, и Голуб выступают за «Минай» с лета 2021 года.

Ранее «Минай» подписал форварда Даниила Колесника.