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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракты с двумя игроками
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 20:09 |
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракты с двумя игроками

Александр Кемкин и Даниил Голуб останутся в клубе

01 августа 2022, 20:09 |
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракты с двумя игроками
ФК Минай

«Минай» официально сообщил о продлении контракта с двумя игроками. Речь идет о голкипере Александре Кемкине и полузащитнике Данииле Голубе.

Условия и сроки контрактов игроков не сообщаются. И Кемкин, и Голуб выступают за «Минай» с лета 2021 года.

Ранее «Минай» подписал форварда Даниила Колесника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC Minaj (@minaj_footballclub)

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Минай продление контракта Александр Кемкин Даниил Голуб
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Источник ФК Минай
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