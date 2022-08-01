Тарас МИХАЛИК: «Шахтеру будет тяжелее, чем Динамо»

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом нового сезона УПЛ:

«Думаю, что «Динамо», но в футболе все может быть. «Шахтер» — это большой клуб и, думаю, «горняки» будут выступать на уровне.

Но им будет тяжелее, чем «Динамо», потому что раньше «Шахтер» делал ставку на высококлассных легионеров, а сейчас придется комплектоваться собственными воспитанниками.

Насчет других команд сказать не могу. Я вообще перестал следить за футболом. Просто нет времени».

Ранее Михалик рассказал о попытках Евгения Селезнева говорить на украинском языке.