Тарас МИХАЛИК: «Селезневу тяжело, но он старается говорить на украинском»

Бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Тарас Михалик ответил на вопрос о том, сумеет ли Евгений Селезнев побить рекорд по голам в УПЛ:

«Дай Бог, чтобы побил. Могу только пожелать ему этого. Он недавно приезжал к нам в район Ковеля на благотворительный матч. Отмечу, что с нами он постоянно говорил на украинском языке. У него тяжело получается, но он старается.

С него тогда начали смеяться в нашей компании из-за произношения, но я сразу пресек: «Не научится только тот, кто не пробует». Я ему сказал: «Жека, не обращай внимания. Можешь делать ошибки в произношении слов, но ты пробуй, и скоро запоешь, как соловей».