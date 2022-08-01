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  4. Тарас МИХАЛИК: «Селезневу тяжело, но он старается говорить на украинском»
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 16:57 |
437
0

Тарас МИХАЛИК: «Селезневу тяжело, но он старается говорить на украинском»

Экс-игрок сборной Украины – о форварде «Миная»

01 августа 2022, 16:57 |
437
0
Тарас МИХАЛИК: «Селезневу тяжело, но он старается говорить на украинском»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Тарас Михалик ответил на вопрос о том, сумеет ли Евгений Селезнев побить рекорд по голам в УПЛ:

«Дай Бог, чтобы побил. Могу только пожелать ему этого. Он недавно приезжал к нам в район Ковеля на благотворительный матч. Отмечу, что с нами он постоянно говорил на украинском языке. У него тяжело получается, но он старается. 

С него тогда начали смеяться в нашей компании из-за произношения, но я сразу пресек: «Не научится только тот, кто не пробует». Я ему сказал: «Жека, не обращай внимания. Можешь делать ошибки в произношении слов, но ты пробуй, и скоро запоешь, как соловей».

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Тарас Михалик Евгений Селезнев
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Источник FanDay
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