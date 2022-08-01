Португалия01 августа 2022, 18:02 |
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ФОТО. Бенфика презентовала форму на новый сезон
В этих футболках будет играть Роман Яремчук
01 августа 2022, 18:02 |
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Завтра «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с «Мидтьюлландом». Сегодня клуб Романа Яремчука официально презентовал три комплекта формы на новый сезон:
🤩 O traje mais usado da cidade já merecia o seu lugar na história. Em exibição no Museu do Traje.— SL Benfica (@SLBenfica) August 1, 2022
→ https://t.co/6521UsKYlx#EPluribusUnum | @adidasfootball pic.twitter.com/BO2kFHKtXd
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