ФОТО. Бенфика презентовала форму на новый сезон

Завтра «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с «Мидтьюлландом». Сегодня клуб Романа Яремчука официально презентовал три комплекта формы на новый сезон:

🤩 O traje mais usado da cidade já merecia o seu lugar na história. Em exibição no Museu do Traje.



→ https://t.co/6521UsKYlx#EPluribusUnum | @adidasfootball pic.twitter.com/BO2kFHKtXd — SL Benfica (@SLBenfica) August 1, 2022