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  4. ФОТО. Бенфика презентовала форму на новый сезон
Португалия
01 августа 2022, 18:02 |
512
0

ФОТО. Бенфика презентовала форму на новый сезон

В этих футболках будет играть Роман Яремчук

01 августа 2022, 18:02 |
512
0
ФОТО. Бенфика презентовала форму на новый сезон
ФК Бенфика

Завтра «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с «Мидтьюлландом». Сегодня клуб Романа Яремчука официально презентовал три комплекта формы на новый сезон:

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Источник ФК Бенфика
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