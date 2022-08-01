Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси хочет перехватить у Манчестер Сити Кукурелью
Англия
01 августа 2022, 17:24 |
510
0

Челси хочет перехватить у Манчестер Сити Кукурелью

На защитника «Брайтона» появился новый претендент

01 августа 2022, 17:24 |
510
0
Челси хочет перехватить у Манчестер Сити Кукурелью
ФК Брайтон. Марк Кукурелья

«Челси» вступил в переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера Марка Кукурельи. Об этом сообщают английские СМИ.

В течение нескольких месяцев работу над трансфером Кукурельи вел «Манчестер Сити». Сейчас «Челси» готов удовлетворить финансовые требования «Брайтона» и отдать за Кукурелью 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне на счету Кукурельи 1 гол и 2 ассиста в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт 24-летнего аргентинца действует до лета 2026 года.

По теме:
Реал продал 25-летнего нападающего в Хетафе
Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
Аргентинский клуб продал своего игрока за $8 млн в криптовалюте
Марк Кукурелья Брайтон Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Футбол | 31 июля 2022, 18:42 14
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»

Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу

Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Футбол | 31 июля 2022, 19:07 1
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»

Гендиректор «Шахтера» – о бездействии ФИФА

Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского
Футбол | 01.08.2022, 11:33
Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского
Наши за границей: дебют Ордеца, гол Рудницкого, сухой матч Крынского
ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Футбол | 01.08.2022, 12:55
ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 31.07.2022, 20:55
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
31.07.2022, 22:40
Другие виды
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 6
Бокс
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
01.08.2022, 11:58
Футбол
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем