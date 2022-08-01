Англия01 августа 2022, 17:24 |
510
0
Челси хочет перехватить у Манчестер Сити Кукурелью
На защитника «Брайтона» появился новый претендент
01 августа 2022, 17:24 |
510
0
«Челси» вступил в переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера Марка Кукурельи. Об этом сообщают английские СМИ.
В течение нескольких месяцев работу над трансфером Кукурельи вел «Манчестер Сити». Сейчас «Челси» готов удовлетворить финансовые требования «Брайтона» и отдать за Кукурелью 50 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне на счету Кукурельи 1 гол и 2 ассиста в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт 24-летнего аргентинца действует до лета 2026 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2022, 18:42 14
Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу
Футбол | 31 июля 2022, 19:07 1
Гендиректор «Шахтера» – о бездействии ФИФА
Футбол | 01.08.2022, 11:33
Футбол | 01.08.2022, 12:55
Футбол | 31.07.2022, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
30.07.2022, 16:31
31.07.2022, 09:52 3
31.07.2022, 03:30 1
01.08.2022, 07:00 2
31.07.2022, 11:30 6
01.08.2022, 11:58
31.07.2022, 08:34 29