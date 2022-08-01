Челси хочет перехватить у Манчестер Сити Кукурелью

«Челси» вступил в переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера Марка Кукурельи. Об этом сообщают английские СМИ.

В течение нескольких месяцев работу над трансфером Кукурельи вел «Манчестер Сити». Сейчас «Челси» готов удовлетворить финансовые требования «Брайтона» и отдать за Кукурелью 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне на счету Кукурельи 1 гол и 2 ассиста в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт 24-летнего аргентинца действует до лета 2026 года.