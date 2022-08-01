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  4. 5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 16:24 |
1659
4

5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах

Сезон стартует уже 23 августа

01 августа 2022, 16:24 |
1659
4
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
УПЛ

Пять клубов УПЛ хотят в новом сезоне проводить домашние матчи в своих родных городах. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Эти пять клубов – это «Ворскла», «Кривбасс», «Ингулец», «Верес и «Александрия». По «Кривбассу» информацию подтвердил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Напомним, матч-открытие нового сезона УПЛ с участием «Шахтера» пройдет 23 августа на НСК «Олимпийский».

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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 4
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серж жорж
Правильно делают это нормальное желание. 
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+1
veter
Петрово Ингульца это не город, а п.г.т. И они же ещё не достроили свой стадион. Или уже? Тогда там самое место для игр, как и в Минае - Ужгороде.
Кривбасс дома??? Так ГОКи и Криворожсталь останавливают. Кому там нужен тот футбол, если работы не будет? Даже по телевизору. Когда жрать нечего.
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0
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1927FCDK1927
Хто до них буде їздити?
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-1
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