Украина. Премьер лига01 августа 2022, 16:24 |
1659
4
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Сезон стартует уже 23 августа
01 августа 2022, 16:24 |
1659
4
Пять клубов УПЛ хотят в новом сезоне проводить домашние матчи в своих родных городах. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Эти пять клубов – это «Ворскла», «Кривбасс», «Ингулец», «Верес и «Александрия». По «Кривбассу» информацию подтвердил вице-президент клуба Артем Гагарин.
Напомним, матч-открытие нового сезона УПЛ с участием «Шахтера» пройдет 23 августа на НСК «Олимпийский».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2022, 20:55 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 01 августа 2022, 14:13 3
На «2+2» этот матч можно будет увидеть с задержкой в 15 минут
Футбол | 31.07.2022, 23:05
Футбол | 01.08.2022, 13:30
Футбол | 01.08.2022, 12:07
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2022, 19:08 2
30.07.2022, 23:45
01.08.2022, 06:45 4
31.07.2022, 21:40 3
30.07.2022, 21:01 14
31.07.2022, 11:30 6
01.08.2022, 02:50 2
30.07.2022, 16:07 23
Кривбасс дома??? Так ГОКи и Криворожсталь останавливают. Кому там нужен тот футбол, если работы не будет? Даже по телевизору. Когда жрать нечего.