5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах

Пять клубов УПЛ хотят в новом сезоне проводить домашние матчи в своих родных городах. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Эти пять клубов – это «Ворскла», «Кривбасс», «Ингулец», «Верес и «Александрия». По «Кривбассу» информацию подтвердил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Напомним, матч-открытие нового сезона УПЛ с участием «Шахтера» пройдет 23 августа на НСК «Олимпийский».