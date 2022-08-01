Журналист: Первая игра нового сезона УПЛ пройдет на НСК Олимпийский

Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что это будет встреча с участием «Шахтера». Она состоится 23 августа.

Точный календарь матчей, а также список домашних арен для клубов пока неизвестны.