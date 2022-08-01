Украина. Премьер лига01 августа 2022, 14:56 |
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Журналист: Первая игра нового сезона УПЛ пройдет на НСК Олимпийский
Это будет матч с участием «Шахтера»
01 августа 2022, 14:56 |
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Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.
Сообщается, что это будет встреча с участием «Шахтера». Она состоится 23 августа.
Точный календарь матчей, а также список домашних арен для клубов пока неизвестны.
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