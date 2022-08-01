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  4. Журналист: Первая игра нового сезона УПЛ пройдет на НСК Олимпийский
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 14:56 |
776
0

Журналист: Первая игра нового сезона УПЛ пройдет на НСК Олимпийский

Это будет матч с участием «Шахтера»

01 августа 2022, 14:56 |
776
0
Журналист: Первая игра нового сезона УПЛ пройдет на НСК Олимпийский
ФК Шахтер Донецк

Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что это будет встреча с участием «Шахтера». Она состоится 23 августа.

Точный календарь матчей, а также список домашних арен для клубов пока неизвестны.

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Источник Чистий підкаст
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