Сергей ПАЛКИН: «Мне пишут: «Спасибо, мы бесплатно забираем футболиста»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о правиле ФИФА, за которым легионеры украинских клубов могут приостанавливать контракты на сезон 2022/23.

– Когда началась война, они выпустили решение, которое говорит о том, что иностранцы могут покинуть клуб до конца сезона. Тогда все было понятно. Не было времени провести какие-либо переговоры. Некоторые игроки нашли клубы, некоторые вообще не играли. У Додо, например, не было клуба - он до конца июня вообще не играл, а только тренировался в Бразилии.

В мае мы понимали, что ФИФА должна выпустить решение, что делать дальше. И мы четко написали их главному юристу: «Давайте сядем и все это дело обсудим». Даже не ответили.

Тогда мы написали совместное с УАФ письмо по поводу этой ситуации с украинскими клубами. Иностранцы же есть не только у «Шахтера». Может, не в таких количествах, как у нас, но были. Мы написали это письмо, призвали к дискуссии. Снова никакой реакции.

Потом они выпускают это решение. Иностранные журналисты обращались в ФИФА и спрашивали, с кем они обсуждали это решение. Там ответили, что со всеми стейкхолдерами – УЕФА, Ассоциацией европейских клубов (ЕСА), УАФ, УПЛ, клубами. Но украинской части там вообще не было. Они просто связались с ЕСА и поставили перед фактом, что хотят вынести такое решение.

Просто сам процесс принятия решения был небрежным. Если бы они с нами посоветовались, то мы, может, и не поменяли бы решение. Его нужно было бы выстроить по-другому. Им надо было сказать, что 1 августа будет принято финальное решение по футболистам-иностранцам. То есть они дают нам месяц договориться с игроками и с клубом. И на этом все.

Я бы до 1 августа за один месяц со всеми договорился – и с клубами, и с футболистами. А они мне дали неделю. Более того, произошла утечка информации из ФИФА - и все агенты, все клубы, которые были в сделках по нашим футболистам, узнали это решение.

Клубы, с которыми мы договаривались, и даже агенты футболистов не верили, что ФИФА примет такое решение. Нам давали деньги, ведь думали, что все равно нужно будет покупать. И с нами шли до последнего во всех переговорах. А ФИФА выпускает свое решение и дают нам неделю. Ну как я за неделю могу договориться? У нас фактически 14 иностранцев, а необходимо договориться с агентом, с футболистом, с клубом, куда его продают. Это физически нереально вообще. Они принимают такое решение, а мне на следующий день пишут клубы, с которыми мы вели переговоры: «Спасибо, мы бесплатно забираем футболиста». Вот и все.

Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас долгов под 50 миллионов евро. Получается, что футболистов мы отпускаем бесплатно, а с другой стороны нам говорят: «Отдавай долги». А как я отдам долги? С чего? Если вы принимаете такое решение, то говорите: «Раз мы забрали у вас футболистов, то вы тогда долги не платите».

Сегодня все поддерживают Украину: континенты, страны, организации. Ладно клубы, бог с ними. Но наберите хотя бы УАФ и скажите: «Сейчас мы будем принимать такое решение. Сядьте у себя, посмотрите, как это лучше сделать». А они набрали какой-то World Leagues Forum. Кто вообще эти люди?

Я понимаю, вы набрали FIFPro, и они нас ошарашили, мол, отпускайте футболистов. Они рассказывают, что самое главное – это безопасность футболистов. Зачем вы манипулируете информацией? Мы футболистов вывезли через неделю после начала войны. Никто не собирался возвращать в Украину иностранцев. И до того, как решение ФИФА было принято, я практически со всеми уже договорился.

Все были happy: одни шли в аренду, других мы продавали. Ни у кого конфликтов не было, со мной никто не судился, писем мне никто не присылал, что он недоволен. ФИФА просто вторглась в нашу футбольную экосистему и все разрушила, а сейчас говорит, что общалась со всеми стейкхолдерами.

– Была ли реакция от ФИФА после ваших слов?

– Уже вся Европа об этом говорит, даже до США эта тема дошла. Но от ФИФА никакой реакции вообще не было. Чтобы вы понимали, у них было два варианта решения. Первый – это тот, который они сделали. А второй – вообще не принимать никакого решения. И они взяли и пошли по самому плохому пути. Если бы они ничего не принимали, то это бы пошло на пользу украинским клубам.