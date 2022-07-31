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31 июля 2022, 19:07 | Обновлено 31 июля 2022, 19:52
1971
1

Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»

Гендиректор «Шахтера» – о бездействии ФИФА

31 июля 2022, 19:07 | Обновлено 31 июля 2022, 19:52
1971
1
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал бездействие ФИФА в вопросе наказания россии за вторжение в Украину.

– Началась полномасштабная война, а на конгрессе ФИФА принимают русский язык официальным. Взяли выкинули две бедные африканские ассоциации за какой-то коррупционный скандал, а здесь русские творят что хотят, и даже на повестке дня нет темы исключения россии из ФИФА.

– Вы еще в марте призывали исключить РФС из ФИФА и УЕФА. Почему с таким требованием не выходят другие наши клубы и УАФ?
– Каждый должен отвечать за себя. У нас есть четкая, жесткая и понятная позиция. Если мы воюем, то воевать нужно везде. А то получается, что наш футбол они убили, а в россии спокойно себе играют чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира. У них все в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должна сделать россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу сбросить на нас?

Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще?

Их меседжи, что мы одна футбольная семья, что мы за мир… Где эта семья была, когда у нас началась война? Мы только просили, чтобы нас услышали. Тут семьи нет. Им все равно, - сказал Палкин.

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Источник Трибуна
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Александр Ад
   вірно каже..треба ще щоб"Газпром"усунулі від спонсорства Лігі чемпіонів,а не викристані гроши від реклами передати українським клубам.
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