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  4. ПАЛКИН: «Пусть Днепр-1 покажет бумагу, что Йовичевич ушел по статье ФИФА»
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 15:32 |
158
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ПАЛКИН: «Пусть Днепр-1 покажет бумагу, что Йовичевич ушел по статье ФИФА»

Гендиректор «Шахтера» – о скандале с подписанием контракта с хорватским специалистом

31 июля 2022, 15:32 |
158
0
ПАЛКИН: «Пусть Днепр-1 покажет бумагу, что Йовичевич ушел по статье ФИФА»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации вокруг перехода главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича в донецкий клуб.

– Они нас пытаются перевести на эмоциональный контекст: «Вы переманили» и так далее.

А как вы себе представляете выбор главного тренера в клубе? Классический вариант: ты приходишь и говоришь, что есть первый вариант, второй и третий. Мы проанализировали три варианта и выбрали этот. Вышли на контакт со всеми тремя потенциальными вариантами.

Первый вопрос, хочет ли тренер у нас работать. Второй вопрос – что по контракту. У каждого тренера, особенно иностранца, есть свои юристы. Юрист тренера сказал, что можно подписывать контракт с «Шахтером». Мы сели и подписали. Они в «Днепре-1» начинают говорить, что он ушел по правилу ФИФА 7. Там вообще никакого отношения к ФИФА 7 и близко не было. Они даже не понимают, как это все работает.

Если есть намерение уйти по ФИФА 7, то футболист или тренер должен написать письмо в клуб, из которого он уходит, сообщить о том, что он приостанавливает контракт на основе этого правила. Только тогда это будет работать. Пусть «Днепр-1» покажет бумагу, что Йовичевич ушел по этой статье ФИФА.

Это все эмоции. И нашего тренера могут куда-то пригласить. У нас был Фонсека, уже сборы чуть ли не начинались, но вышла «Рома». Фонсека сказал, что хочет уйти. Так как у нас был с ним 3-летний контракт. Я мог его не отпустить. Но понимаю, что если сердце тренера уже не здесь, то как бы ты его не уговаривал и деньги не добавлял - головой он уже там. В «Днепре-1», мне кажется, должны понять этот момент.

– Можно сказать, что теперь матчи с «Днепром-1» будет супер принципиальними?
– Думаю, переход Луческу в «Динамо» останется на заднем плане. Может, так и интереснее, - сказал Палкин.

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Источник Трибуна
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