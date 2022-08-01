Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Другие новости
01 августа 2022, 11:58 |
1375
0

Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн

Украинец пока без результативных действий

01 августа 2022, 11:58 |
1375
0
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Instagram. Андрей Ярмоленко

Украинский новичок эмиратского "Аль-Айна", бывший полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, вчера провел уже третий матч за свою новую команду под руководством Сергея Реброва.

32-летний футболист попал в стартовый состав "Аль-Айна" на контрольный поединок с саудовским клубом "Абха". В перерыве украинец был заменен, а сам матч завершился нулевой ничьей. 

Отметим, что это уже 3-й матч Андрея в составе нового клуба. В своем первом матче за Аль-Айн Ярмоленко вышел на замену во втором тайме, а во втором поединке провел на поле 70 минут. Результативными действиями украинскому легионеру за Аль-Айн отличиться пока не удалось.

По теме:
Милан обыграл французов в товарищеском матче
Ньюкасл – Аталанта – 1:0. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча
Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК
Футбол | 01 августа 2022, 07:10 0
Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК
Исмаили покинул Шахтер, Монзуль судила финал, ПСЖ взял трофей, Вида в АЕК

Главные новости за 31 июля на Sport.ua

Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта
Футбол | 01 августа 2022, 10:31 3
Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта
Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта

Руководство миланской команды намерено немедленно расторгнуть соглашение

Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31.07.2022, 11:58
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Футбол | 31.07.2022, 13:20
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
30.07.2022, 23:45
MMA
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 12
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 25
Футбол
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
01.08.2022, 02:50 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем