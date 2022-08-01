Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Украинец пока без результативных действий
Украинский новичок эмиратского "Аль-Айна", бывший полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, вчера провел уже третий матч за свою новую команду под руководством Сергея Реброва.
32-летний футболист попал в стартовый состав "Аль-Айна" на контрольный поединок с саудовским клубом "Абха". В перерыве украинец был заменен, а сам матч завершился нулевой ничьей.
Отметим, что это уже 3-й матч Андрея в составе нового клуба. В своем первом матче за Аль-Айн Ярмоленко вышел на замену во втором тайме, а во втором поединке провел на поле 70 минут. Результативными действиями украинскому легионеру за Аль-Айн отличиться пока не удалось.
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