Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Катерина такой перформанс от Хлое Келли оценила желтой карточкой
В финале женского Евро-2022 по футболу сборная Англии победила команду Германии со счетом 2:1.
Форвард сборной Англии Хлое Келли забила победный гол на 110-й минуте, в дополнительное время.
При этом футболиста на радостях сняла с себя футболку, оставшись в белом спортивном топчике. Украинка Катерина Монзуль, главный судья матча, такой перформанс оценила желтой карточкой.
Сборная Англии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по футболу.
ВИДЕО. Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
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