В финале женского Евро-2022 по футболу сборная Англии победила команду Германии со счетом 2:1.

Форвард сборной Англии Хлое Келли забила победный гол на 110-й минуте, в дополнительное время.

При этом футболиста на радостях сняла с себя футболку, оставшись в белом спортивном топчике. Украинка Катерина Монзуль, главный судья матча, такой перформанс оценила желтой карточкой.

Сборная Англии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по футболу.

ВИДЕО. Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль