Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Чемпионат Европы
01 августа 2022, 02:45 | Обновлено 01 августа 2022, 02:57
103
0

Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль

Катерина такой перформанс от Хлое Келли оценила желтой карточкой

01 августа 2022, 02:45 | Обновлено 01 августа 2022, 02:57
103
0
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале женского Евро-2022 по футболу сборная Англии победила команду Германии со счетом 2:1.

Форвард сборной Англии Хлое Келли забила победный гол на 110-й минуте, в дополнительное время.

При этом футболиста на радостях сняла с себя футболку, оставшись в белом спортивном топчике. Украинка Катерина Монзуль, главный судья матча, такой перформанс оценила желтой карточкой.

Сборная Англии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по футболу.

ВИДЕО. Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль

 

 

По теме:
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE
Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Катерина Монзуль женская сборная Англии по футболу женская сборная Германии по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Англия - Германия Хлое Келли желтая карточка выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Футбол | 31 июля 2022, 19:07 1
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»

Гендиректор «Шахтера» – о бездействии ФИФА

Дубль Неймара, голы Месси и Рамоса. ПСЖ завоевал Суперкубок Франции
Футбол | 31 июля 2022, 23:05 0
Дубль Неймара, голы Месси и Рамоса. ПСЖ завоевал Суперкубок Франции
Дубль Неймара, голы Месси и Рамоса. ПСЖ завоевал Суперкубок Франции

В 11-й раз парижане выиграли этот трофей, разгромив Нант со счетом 4:0

Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Футбол | 31.07.2022, 09:20
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 31.07.2022, 20:55
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31.07.2022, 11:58
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 25
Футбол
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
30.07.2022, 21:01 14
Футбол
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
30.07.2022, 15:20 1
Бокс
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
30.07.2022, 03:18
Футбол
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
30.07.2022, 19:35 2
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
30.07.2022, 15:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем