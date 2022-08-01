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  4. Назван лучший игрок Суперкубка Франции. Это большая звезда
Франция
01 августа 2022, 02:14 | Обновлено 01 августа 2022, 02:29
206
1

Назван лучший игрок Суперкубка Франции. Это большая звезда

35-летний аргентинец Лионель Месси стал автором первого гола во встрече

01 августа 2022, 02:14 | Обновлено 01 августа 2022, 02:29
206
1
Назван лучший игрок Суперкубка Франции. Это большая звезда
ПСЖ. Лионель Месси

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси назван лучшим игроком матча за Суперкубок Франции.

В Тель-Авиве в поединке за трофей «ПСЖ» разгромил «Нант» (4:0), голами отличились Неймар (дубль), Лионель Месси и Серхио Рамос.

35-летний аргентинец стал автором первого гола во встрече.

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Нант Суперкубок Франции по футболу ПСЖ Лионель Месси лучший игрок
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Источник Sport.ua
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Barsa_che
41 трофей Месси! Так держать!
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