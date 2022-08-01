Назван лучший игрок Суперкубка Франции. Это большая звезда

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси назван лучшим игроком матча за Суперкубок Франции.

В Тель-Авиве в поединке за трофей «ПСЖ» разгромил «Нант» (4:0), голами отличились Неймар (дубль), Лионель Месси и Серхио Рамос.

35-летний аргентинец стал автором первого гола во встрече.