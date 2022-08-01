Франция01 августа 2022, 02:14 | Обновлено 01 августа 2022, 02:29
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Назван лучший игрок Суперкубка Франции. Это большая звезда
35-летний аргентинец Лионель Месси стал автором первого гола во встрече
01 августа 2022, 02:14 | Обновлено 01 августа 2022, 02:29
206
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Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси назван лучшим игроком матча за Суперкубок Франции.
В Тель-Авиве в поединке за трофей «ПСЖ» разгромил «Нант» (4:0), голами отличились Неймар (дубль), Лионель Месси и Серхио Рамос.
35-летний аргентинец стал автором первого гола во встрече.
🔝🏆 𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 désigné meilleur joueur du #TDC2022 ! ❤️💙 pic.twitter.com/JarOe4vtJk— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 31, 2022
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