АТР Вашингтон. Анонс: почему россиянин недостоин статуса главного фаворита

С 1 по 7 августа у мужчин пройдет хардовый турнир в Вашингтоне (США).

Citi Open - ATP 500

Вашингтон, США / 1-7 августа / хард / $2,108,110

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Первые сеянные

Сразу стоит отметить, что Янник Синнер защищать трофей не будет. После выигранного трофея в Умаге он пропустит эту неделю. Первым сеянным идет Андрей Рублев (россия, АТР 8), а вторым Хуберт Хуркач (Польша, АТР 11).

Трудно назвать Андрея и Хуберта главными фаворитами из-за слабых крайних матчей. Да и сетка у обоих не самая простая.

У Рублева до финала Стефан Козлов (США, АТР 113)/Джек Дрейпер (Великобритания, АТР 85), далее, скорее всего, Максим Кресси (США, АТР 34), в 1/4 финала возможен Денис Шаповалов (Канада, АТР 21)/Хольгер Руне (Дания, АТР 27) и уже в полуфинале более сильные соперники в лице Тейлора Фрица (США, АТР 12) и Алекса Де Минаура (Австралия, АТР 30).

У Хуберта соперники не проще: Маккензи Макдональд (США, АТР 51)/Эмиль Руусувори (Финляндия, АТР 42), далее Энди Маррей (Великобритания, ATP 50), в 1/4 финала Григор Димитров (Болгария, АТР 18)/Себастьян Корда (США, АТР 57) и в полуфинале возможны Томи Пол (США, АТР 36)/Рейлли Опелка (США, 17).

На кого стоит обратить внимание

Стоит обратить внимание на Тейлора Фрица (СШA, АТР 12) и Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 30), который выиграл трофей на прошлой неделе в Атланте. Оба начнут свой путь с 1/16 финала. До четвертьфинала у Тейлора проблем быть не должно, только вот у Алекса возможен матч вначале с Дженсоном Бруксби (США, АТР 43), а затем с Кареном Хачановым (россия, АТР 23).

Темные лошадки турнира

Рэйлли Опелка (СШA, 17) и Денис Шаповалов (Канада, АТР 21) заслуживают данный статус. Оба давно не выигрывали не то что больших трофеев и в принципе трофеев, но и больших матчей. Сейчас же есть определенные шансы, хотя корты тут не самые быстрые

Ник Кирьос (Австралия, АТР 47)

Ник всегда заслуживает отдельного внимания. Австралиец должен был сыграть в Атланте, но из-за травмы колена пришлось сняться. Но стоит отметить, что Ник не снялся с пар и выигра трофей с Танаси Коккинакисом. Есть много вопросов по его физической форме, но если со здоровьем все хорошо - будет шоу с первых матчей. В 1/16 финала Ник сыграет с Максом Хироном (США, АТР 55).

Кайл Эдмунд (Великобритания, АТР 496)

Нельзя не упомянуть про британца. В 2020 году он повредил колено, а в 2021 перенес на нем операцию, которую провел то же врач, что ставил на ноги Роджера Федерера и Дель Потро. Неделю назад Кайл уже сыграли первые матчи на хардовом челленджере в Виннипеге (Канада), где обыграл Хади Хабиба (Ливан, АТР 355) и Ринки Хиджикату (Австралия, АТР 221). В первом круге Кайл сыграет с Есуке Ватануки (Япония, АТР 238). Соперник проходимый, а в 1/16 финала уже ждет соотечественник Даниэль Эванс (АТР 39).

Главный фаворит (по мнению редакции Sport.ua)

Американец Тейлор Фриц, скорее всего, посеян удачнее всех. Вряд ли кто-то из списка Ву Тун-Лин (Тайвань, АТР 185), Алексей Попырин (Австралия, АТР 84), Кайл Эдмунд, Есуке Ватануки и Даниэль Эванс ему страшен. Тейлор должен пользоваться шансом и заходить по сетке далеко.