ATP01 августа 2022, 01:51 |
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Атланта. Алекс Де Минаур выиграл второй трофей в США
Дженсон Бруксби уступил австралийцу
01 августа 2022, 01:51 |
26
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур (АТР 30) во второй раз в карьере выиграл трофей в Атланте (США). В финале он обыграл американца Дженсона Бруксби (АТР 43) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 32 минуты.
АТР Атланта (США). Финал. Хард
Алекс Де Минаур (Австралия) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:3
Алекс выиграл первый трофей в сезоне и первый трофей с 2021 года.
- R32: BYE
- R16: Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:4, 6:4
- QF: Адриан Маннарино (Франция) - 4:6, 6:3, 6:0
- SF: Илья Ивашка (беларусь) - 5:7, 6:2, 6:2
- Final: Дженсон Бруксби (США, 6) - 6:3, 6:3
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