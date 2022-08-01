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  4. Атланта. Алекс Де Минаур выиграл второй трофей в США
ATP
01 августа 2022, 01:51 |
26
0

Атланта. Алекс Де Минаур выиграл второй трофей в США

Дженсон Бруксби уступил австралийцу

01 августа 2022, 01:51 |
26
0
Атланта. Алекс Де Минаур выиграл второй трофей в США
Instagram. Алекс Де Минаур

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур (АТР 30) во второй раз в карьере выиграл трофей в Атланте (США). В финале он обыграл американца Дженсона Бруксби (АТР 43) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 32 минуты.

АТР Атланта (США). Финал. Хард

Алекс Де Минаур (Австралия) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:3

Алекс выиграл первый трофей в сезоне и первый трофей с 2021 года.

  • R32: BYE
  • R16: Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:4, 6:4
  • QF: Адриан Маннарино (Франция) - 4:6, 6:3, 6:0
  • SF: Илья Ивашка (беларусь) - 5:7, 6:2, 6:2
  • Final: Дженсон Бруксби (США, 6) - 6:3, 6:3

 

 

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Источник Sport.ua
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