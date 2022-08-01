Атланта. Алекс Де Минаур выиграл второй трофей в США

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур (АТР 30) во второй раз в карьере выиграл трофей в Атланте (США). В финале он обыграл американца Дженсона Бруксби (АТР 43) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 32 минуты.

АТР Атланта (США). Финал. Хард

Алекс Де Минаур (Австралия) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:3

Алекс выиграл первый трофей в сезоне и первый трофей с 2021 года.