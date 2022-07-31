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  4. Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча
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Испания
31 июля 2022, 23:47 | Обновлено 31 июля 2022, 23:58
163
0

Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча

Голкипер Андрей Лунин всю игру находился в резерве у «Реала»

31 июля 2022, 23:47 | Обновлено 31 июля 2022, 23:58
163
0
Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча
ФК Реал. Карим Бензема

31 июля в 05:30 в Пасадене прошел заключительный матч турнира Soccer Champions Tour 2022.

Голкипер Андрей Лунин всю игру находился в резерве у «Реала». Королевский клуб обыграл «Ювентус» (2:0)

Soccer Champions Tour 2022

Пасадена (США), 31 июля, 05:00

Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0

Голы: Бензема, 19 (пен), Асенсио, 69.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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товарищеские матчи Реал Мадрид Андрей Лунин видео голов и обзор Soccer Champions Tour Ювентус
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Источник Sport.ua
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