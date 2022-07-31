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31.07.2022, FT 2 : 0
Испания31 июля 2022, 23:47 | Обновлено 31 июля 2022, 23:58
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Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча
Голкипер Андрей Лунин всю игру находился в резерве у «Реала»
31 июля 2022, 23:47 | Обновлено 31 июля 2022, 23:58
163
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31 июля в 05:30 в Пасадене прошел заключительный матч турнира Soccer Champions Tour 2022.
Голкипер Андрей Лунин всю игру находился в резерве у «Реала». Королевский клуб обыграл «Ювентус» (2:0)
Soccer Champions Tour 2022
Пасадена (США), 31 июля, 05:00
Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0
Голы: Бензема, 19 (пен), Асенсио, 69.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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