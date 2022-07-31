Бронза в Швейцарии. Динамо U-19 выиграло у сверстников из Фулхэма

В заключительном матче на международном турнире FC Aesch Under 19 International Football Tournament в Швейцарии юношеская команда Динамо выиграла у английского Фулхэма в борьбе за третье место.

Динамовские юноши выступали в группе А, где уже встречались с Фулхэмом. Тогда поражение от лондонцев (1:2) не помешало динамовцам стать победителями своего квартета – в других матчах киевляне одолели швейцарский Базель (5:1) и мексиканский Тигрес (3:1).

Однако в полуфинальном матче подопечные Игоря Костюка уступили испанской Валенсии по пенальти (3:3 в основное время). Фулхэм выйдя из группы со второй позиции, в другом полуфинале уступил Ювентусу со счетом 1:2.

В матче за 3-е место состав киевлян пополнили вернувшиеся в юношескую команду из расположения основной, в составе которой приняли участие в товарищеском благотворительном матче с Эвертоном в Ливерпуле – Антон Боль, Александр Яцык и Антон Царенко.

Уже на 9-й минуте Маткевич заработал стандарт на левом фланге и сам выполнил его, навесив в штрафную. На стандарт подключился Боль, который остался без опеки на дальней стойке и головой отправил мяч в ворота – 1:0. Кремчанин догнал мяч у лицевой линии и перевел его на Бенедюка, который отпасовал дальше на Царенко – и Антон в касание с 12 метров отправил круглого в сетку – 2:0.

Отквитать один мяч лондонцам удалось благодаря индивидуальным действиям Лемара Гордона, вошедшего в штрафную Динамо и ювелирно пробившего в ближний угол – Авраменко не сумел спасти – 2:1. Боль выдал длинную передачу со своей половины поля на Кремчанина, который с правого фланга сместился в штрафную и попытался пробить или прострелить мимо вратаря. Голкипер задел мяч и переправил его точно под ногу Дзеня, который поставил голевую точку в этой атаке – 3:1.

Фулхэм вновь оставил в игре Лемар Гордон, который отличился зрелищным голом, направив мяч от левого края штрафной в дальний угол ворот Авраменко – 3:2. После вбрасывания Билоконем аута с левого фланга Горбач вошел в штрафную и также поразил дальний угол, установив окончательный счет – 4:2, принесший бело-синим бронзовые награды турнира.

FC Aesch Under 19 International Football Tournament

Матч за третье место, Швейцария, 31 июля

Динамо U-19 (Киев, Украина) – Фулхэм U-19 (Лондон, Англия) – 4:2 (2:0)

«Динамо» (стартовый состав): 12. Авраменко – 8. Бенедюк, 4. Боль, 17. Филатов, 28. Билоконь – 6. Яцык (к), 22. Саленко, 19. Маткевич, 10. Царенко, 13. Кремчанин - 23. Дзень.

На замену выходили: 3. Балаба, 7. Слесар, 9. Горбач, 5. Янчишин, 21. Василец.

Голы: Боль (9), Царенко (13), Дзень (54), Горбач (64) – Гордон (48, 58).

Предупреждены: Царенко (61) – Паркер (70).