Звягель из Житомирской области может стать одним из участников Второй лиги

Одним из претендентов на участие в новом сезоне Второй лиги 2022/23 является «Звягель» из города Новоград-Волынский Житомирской области.

«Звягель» в прошлом сезоне был участником аматорского чемпионата Украины. Этот пункт является одним из главных для получения профессионального статуса и участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Также одесский клуб «Реал Фарма» планирует принять участие в сезоне 2022/23 в чемпионате Второй лиги.

Новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября.