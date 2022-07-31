Звягель из Житомирской области может стать одним из участников Второй лиги
Новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября
Одним из претендентов на участие в новом сезоне Второй лиги 2022/23 является «Звягель» из города Новоград-Волынский Житомирской области.
«Звягель» в прошлом сезоне был участником аматорского чемпионата Украины. Этот пункт является одним из главных для получения профессионального статуса и участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ.
Также одесский клуб «Реал Фарма» планирует принять участие в сезоне 2022/23 в чемпионате Второй лиги.
Новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября.
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