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Украина. Первая лига
29 июля 2022, 13:42 | Обновлено 29 июля 2022, 13:50
145
0

Реал Фарма планирует принять участие в следующем сезоне

Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября

29 июля 2022, 13:42 | Обновлено 29 июля 2022, 13:50
145
0
Реал Фарма планирует принять участие в следующем сезоне
ФК Реал Фарма

Одесский клуб «Реал Фарма» планирует принять участие в сезоне 2022/23 в чемпионате Второй лиги Группа Б.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Реал Фарма» занял 14-е место во Второй лиге Группа Б.
 
Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.

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Реал Фарма
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Источник Sportarena
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