Украина. Первая лига29 июля 2022, 13:42 | Обновлено 29 июля 2022, 13:50
145
0
Реал Фарма планирует принять участие в следующем сезоне
Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября
29 июля 2022, 13:42 | Обновлено 29 июля 2022, 13:50
145
0
Одесский клуб «Реал Фарма» планирует принять участие в сезоне 2022/23 в чемпионате Второй лиги Группа Б.
В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Реал Фарма» занял 14-е место во Второй лиге Группа Б.
Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 09:23 4
Смотрите невероятно грустное видео на YouTube-канале Sport.ua
Футбол | 29 июля 2022, 04:30 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 28.07.2022, 22:59
Другие виды | 29.07.2022, 08:20
Футбол | 29.07.2022, 08:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
28.07.2022, 07:17 12
28.07.2022, 00:01 2
28.07.2022, 11:38
28.07.2022, 11:32 21
27.07.2022, 14:00
28.07.2022, 10:09
27.07.2022, 14:41 1