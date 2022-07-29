Реал Фарма планирует принять участие в следующем сезоне

Одесский клуб «Реал Фарма» планирует принять участие в сезоне 2022/23 в чемпионате Второй лиги Группа Б.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Реал Фарма» занял 14-е место во Второй лиге Группа Б.



Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.