Англия31 июля 2022, 13:48 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
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ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
Наставники команд прокомментировали исход встречи
31 июля 2022, 13:48 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
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В матче за Суперкубок Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:1).
Вот что сказали наставники команд после матча за первый титул в сезоне:
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