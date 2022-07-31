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  4. ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
Англия
31 июля 2022, 13:48 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
182
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити

Наставники команд прокомментировали исход встречи

31 июля 2022, 13:48 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
182
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В матче за Суперкубок Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:1).

Вот что сказали наставники команд после матча за первый титул в сезоне:

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Ливерпуль Юрген Клопп Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник Sport.ua
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