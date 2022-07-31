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  4. ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната
Англия
31 июля 2022, 10:35 |
19
0

ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната

Большая радость для болельщика английского клуба

31 июля 2022, 10:35 |
19
0
ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии был в очень хорошем расположении духа.

Один из фанатов «красных» попросил немецкого наставника оставить автограф на его ноге, где как раз красовался портрет любимого тренера.   

Юрген, конечно же, не отказал. Фото этого момента вышло отличным. 

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Ливерпуль Юрген Клопп Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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