ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии был в очень хорошем расположении духа.

Один из фанатов «красных» попросил немецкого наставника оставить автограф на его ноге, где как раз красовался портрет любимого тренера.

Юрген, конечно же, не отказал. Фото этого момента вышло отличным.