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  4. МАРКЕВИЧ: «Заре по силам хорошо выступить даже в групповом турнире ЛК»
Лига конференций
31 июля 2022, 08:57 |
336
0

МАРКЕВИЧ: «Заре по силам хорошо выступить даже в групповом турнире ЛК»

Специалист считает, что нужно также учитывать и реалии украинских клубов

31 июля 2022, 08:57 |
336
0
МАРКЕВИЧ: «Заре по силам хорошо выступить даже в групповом турнире ЛК»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о выступлении украинских команд в Лиге конференций в преддверии старта чемпионата Украины.

— Из-за вторжения россии «Ворскла» решила оба матча с АИКом проводить в Швеции. В отличие от тех же динамовцев, не говоря уже о футболистах АИКа, подопечные Виктора Скрипника не могли похвастаться игровой практикой и длинной скамейкой запасных. В итоге это и сказалось, хотя каких-то особых претензий к полтавчанам, учитывая реалии, нет.

— В начале августа в квалификации Лиги конференций стартует еще один украинский клуб «Заря», которая будет играть с румынской «Университатей». Кому здесь отдаете предпочтение?
— Хотя луганчане и понесли немалые кадровые потери, все же, их уровень подготовки выше чем у визави с Краевой. Думаю, что «Зари» по силам хорошо выступить даже в групповом турнире Лиги конференций.

— В августе украинские болельщики будут внимательно следить не только за выступлениями «Динамо» и «Зари» на международной арене, но и за стартом в УПЛ…
— Знаете, я за то, чтобы чемпионат был обязательно восстановлен, хотя, если откровенно, то склонялся к тому, что соревнования следует проводить в одной из соседних стран. Тем не менее, заинтересованные организации остановили свой выбор на Украине. Надеюсь, что будет учтен каждый пустяк, чтобы участникам была гарантирована безопасность. Это будет вызов всей Украине.

Что касается претендентов на «золото», то лидирующим позициям «Динамо» и «Шахтера» никто не угрожает, хотя горнякам желательно доукомплектоваться умелыми легионерами, если они хотят хорошо выступить в Лиге чемпионов.

От кого можно ждать сюрпризов? В первую очередь, от «Руха», в рядах которого много талантливой молодежи, горящей желанием громко заявить о себе.

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Мирон Маркевич Ворскла Полтава Заря Луганск Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк
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Источник zbirna.com
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