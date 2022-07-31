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  4. КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 08:34 |
1565
1

КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»

Президент «Руха» отчитался о проделанной работе

31 июля 2022, 08:34 |
1565
1
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский сообщил о задержании харьковского блоггера Дмитрия Городецкого, ранее жестко раскритиковавшего жителей Львова за негативную реакцию на русский язык.

Козловский, увидев это видео, сразу объявил награду в 10 тысяч гривен за адрес Городецкого. Местонахождение блоггера было установлено очень оперативно.

«Сейчас докладываю вам, что этого пи****** мы нашли. Он уже задержан в СБУ, в фильтрационном лагере. Это чмо, приехавшее сюда распространять «русский мир», было не одно. Оказывается, он не просто пи*****, ну, он гомосексуалист, живший еще с одним сожителем в той квартире.

Хочу доложить вам: соседи, будьте осторожны, потому что оно еще и больно ВИЧ-инфекцией. Оно приехало не только «русский мир», но и заразу в нашем городе разносить. Поэтому будьте бдительны и осторожны. Я думаю, что продолжение еще будет. Мы будем беречь Украину, наши традиции, нашу культуру, и никакая б****, приехавшая сюда нести «русский мир», точно не пройдет. Это нужно прибивать еще в зародыше», – сказал Козловский.

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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Сеньків теж бачу несповна розуму. А той довбо.об втік з Харкова ( не з Маріуполя і навіть не з Херсона ), а з Харкова, де ще більш-менш все нормально, і тут пропагує рузьґе мір. Воно чомусь не втікло в Бєлгород... Уявляєте що зробили б рашисти з українцем за такі висловлювання. Вони своїх за репост "нєт войнє" саджають .
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