КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Президент «Руха» отчитался о проделанной работе
Президент «Руха» Григорий Козловский сообщил о задержании харьковского блоггера Дмитрия Городецкого, ранее жестко раскритиковавшего жителей Львова за негативную реакцию на русский язык.
Козловский, увидев это видео, сразу объявил награду в 10 тысяч гривен за адрес Городецкого. Местонахождение блоггера было установлено очень оперативно.
«Сейчас докладываю вам, что этого пи****** мы нашли. Он уже задержан в СБУ, в фильтрационном лагере. Это чмо, приехавшее сюда распространять «русский мир», было не одно. Оказывается, он не просто пи*****, ну, он гомосексуалист, живший еще с одним сожителем в той квартире.
Хочу доложить вам: соседи, будьте осторожны, потому что оно еще и больно ВИЧ-инфекцией. Оно приехало не только «русский мир», но и заразу в нашем городе разносить. Поэтому будьте бдительны и осторожны. Я думаю, что продолжение еще будет. Мы будем беречь Украину, наши традиции, нашу культуру, и никакая б****, приехавшая сюда нести «русский мир», точно не пройдет. Это нужно прибивать еще в зародыше», – сказал Козловский.
Якийсь тіп записав ібанатизм про руский радной язик та іншу хуйню у себе в інсті.— Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) July 30, 2022
Козловський оголосив нагороду за адресу цього тіпа. І шо несеться далі? Фільтраційний табір, гомосексуаліст, снід і друга хуйня.
Я давно цього не казав, але нагадаю:
Гріша Козловський - дебіл. pic.twitter.com/ViDb5lICXL
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