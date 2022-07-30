Франция30 июля 2022, 21:52 |
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Старт сезона для Игнатенко. Украинец провел весь матч за Бордо
Игнатенко сыграл в Лиге 2
30 июля 2022, 21:52 |
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Клуб «Бордо», который по итогам минувшего сезона вылетел в Лигу 2, провел первый матч нового сезона во втором по счету французском дивизионе.
«Бордо» сыграл 0:0 с «Валенсьенном», а весь матч отыграл украинский хавбек Даниил Игнатенко, который отметился желтой карточкой.
Лига 2. 1-й тур
Бордо - Валенсьенн 0:0
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