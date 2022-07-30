Старт сезона для Игнатенко. Украинец провел весь матч за Бордо

Клуб «Бордо», который по итогам минувшего сезона вылетел в Лигу 2, провел первый матч нового сезона во втором по счету французском дивизионе.

«Бордо» сыграл 0:0 с «Валенсьенном», а весь матч отыграл украинский хавбек Даниил Игнатенко, который отметился желтой карточкой.

Лига 2. 1-й тур

Бордо - Валенсьенн 0:0