В субботу, 30 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч за Суперкубок Германии.

Трофей разыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports+.

Стартовые составы команд