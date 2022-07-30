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  4. РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок Германии
РБ Лейпциг
64 1 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 июля 2022, 21:30 | Обновлено 30 июля 2022, 21:31
2236
0

РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 21:30 матч за Суперкубок Германии

30 июля 2022, 21:30 | Обновлено 30 июля 2022, 21:31
2236
0
РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бавария

В субботу, 30 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч за Суперкубок Германии.

Трофей разыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

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События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды РБ Лейпциг.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Источник Sport.ua
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