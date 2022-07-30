Суперкубок Германии
64’ 1 : 3
Германия30 июля 2022, 21:30 | Обновлено 30 июля 2022, 21:31
2236
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РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 21:30 матч за Суперкубок Германии
30 июля 2022, 21:30 | Обновлено 30 июля 2022, 21:31
2236
0
В субботу, 30 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч за Суперкубок Германии.
Трофей разыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports+.
Стартовые составы команд
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды РБ Лейпциг.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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