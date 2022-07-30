Мирон МАРКЕВИЧ: «Я предрек, что Динамо переиграет Фенербахче»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выступления «Динамо» на международной арене.

— Перед стартом квалификации Лиги чемпионов я предрек, что киевляне переиграют «Фенербахче». И радует, что подопечные Мирчи Луческу не подвели, хотя ситуация в ответном матче в Стамбуле была довольно валидольной. Киевлянам, прежде всего, следует поблагодарить молодого полузащитника «Фенербахче» Исмаила Юксека, который не выдержал и был удален с поля в начале второго тайма. Турецкая команда сразу вынуждена была сбросить обороты, гости все смелее стали появляться у штрафной хозяев. А судьба противостояния разрешилась в овертайме, когда динамовцы умело воспользовались тем, что играли в большинстве.

— Что вам понравилось в действиях киевлян, кого бы среди них выделили и от каких уязвимых мест необходимо как можно быстрее избавиться?

— В первую очередь отдам должное динамовцам за проявленный характер. Ведь после ничьей в первом поединке многие эксперты начали отдавать предпочтение «Фенербахче», однако подопечные Мирчи Луческу придерживались другой точки зрения. Согласен, что до перерыва в Стамбуле было тяжело, но киевляне терпели, в некоторых эпизодах им везло, но они заставили амбициозных хозяев капитулировать.

Конечно, похвалы заслуживает вратарь Георгий Бущан, не только парировавший пенальти, но и выручивший еще в нескольких моментах.

Что не понравилось? К сожалению, в составе киевлян не хватает качественных игроков для позиционного нападения. Вот почему динамовцам и дальше ничего не остается, как рассчитывать на контрвыпады. Обратил внимание и на то, что «Динамо» пока не усилилось квалифицированными нападающими.

— Что скажете о следующем сопернике динамовцев в Лиге чемпионов австрийском «Штурме»?

— Это перспективная команда, где играет немало молодежи, но убежден, что киевляне должны ее пройти, особенно после того, как выбили из турнира «Фенербахче». Главное, чтобы динамовцы должным образом восстановились и подошли к поединку в Лодзи без шапкозакидательского настроения. Потому что в сезоне-2009/2010 возглавляемый мной «Металлист» в Лиге Европы явно недооценил «Штурм» и за это тогда поплатился.