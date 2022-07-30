Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я предрек, что Динамо переиграет Фенербахче»
Лига чемпионов
30 июля 2022, 20:48 |
393
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я предрек, что Динамо переиграет Фенербахче»

Специалист считает, что киевляне заслужили похвалы

30 июля 2022, 20:48 |
393
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я предрек, что Динамо переиграет Фенербахче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выступления «Динамо» на международной арене.

— Перед стартом квалификации Лиги чемпионов я предрек, что киевляне переиграют «Фенербахче». И радует, что подопечные Мирчи Луческу не подвели, хотя ситуация в ответном матче в Стамбуле была довольно валидольной. Киевлянам, прежде всего, следует поблагодарить молодого полузащитника «Фенербахче» Исмаила Юксека, который не выдержал и был удален с поля в начале второго тайма. Турецкая команда сразу вынуждена была сбросить обороты, гости все смелее стали появляться у штрафной хозяев. А судьба противостояния разрешилась в овертайме, когда динамовцы умело воспользовались тем, что играли в большинстве.

— Что вам понравилось в действиях киевлян, кого бы среди них выделили и от каких уязвимых мест необходимо как можно быстрее избавиться?
— В первую очередь отдам должное динамовцам за проявленный характер. Ведь после ничьей в первом поединке многие эксперты начали отдавать предпочтение «Фенербахче», однако подопечные Мирчи Луческу придерживались другой точки зрения. Согласен, что до перерыва в Стамбуле было тяжело, но киевляне терпели, в некоторых эпизодах им везло, но они заставили амбициозных хозяев капитулировать.

Конечно, похвалы заслуживает вратарь Георгий Бущан, не только парировавший пенальти, но и выручивший еще в нескольких моментах.

Что не понравилось? К сожалению, в составе киевлян не хватает качественных игроков для позиционного нападения. Вот почему динамовцам и дальше ничего не остается, как рассчитывать на контрвыпады. Обратил внимание и на то, что «Динамо» пока не усилилось квалифицированными нападающими.

— Что скажете о следующем сопернике динамовцев в Лиге чемпионов австрийском «Штурме»?
— Это перспективная команда, где играет немало молодежи, но убежден, что киевляне должны ее пройти, особенно после того, как выбили из турнира «Фенербахче». Главное, чтобы динамовцы должным образом восстановились и подошли к поединку в Лодзи без шапкозакидательского настроения. Потому что в сезоне-2009/2010 возглавляемый мной «Металлист» в Лиге Европы явно недооценил «Штурм» и за это тогда поплатился.

По теме:
Динамо U-19 сыграло яркий матч, но уступило Валенсии
Кендзера пока не планирует уходить из Динамо
Динамо вернулось в Польшу. Команда начинает подготовку к Штурму
Мирон Маркевич Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник zbirna.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Футбол | 30 июля 2022, 16:31 0
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут

Лондонский клуб выиграл предсезонный турнир Emirates Cup

Бущан - лучший игрок Динамо в июле
Футбол | 30 июля 2022, 17:08 0
Бущан - лучший игрок Динамо в июле
Бущан - лучший игрок Динамо в июле

Цыганков и Сидорчук даже не в топ-5

Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Футбол | 29.07.2022, 21:15
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Футбол | 30.07.2022, 12:41
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи
Футбол | 30.07.2022, 13:58
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
29.07.2022, 04:45 2
Футбол
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
29.07.2022, 09:23 6
Футбол
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
29.07.2022, 18:01 2
Теннис
В Индии состоялось открытие шахматной Олимпиады. Украина узнала соперников
В Индии состоялось открытие шахматной Олимпиады. Украина узнала соперников
28.07.2022, 22:05
Другие виды
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
29.07.2022, 08:55 17
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Это не война, а геноцид»
Виталий КЛИЧКО: «Это не война, а геноцид»
29.07.2022, 13:24 1
Бокс
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
29.07.2022, 06:48 3
Футбол
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
29.07.2022, 08:20 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем