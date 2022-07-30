ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей

В субботу «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup разгромил «Севилью» (6:0) и стал обладателем трофея.

Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и был заменен на 79-й минуте при счете 5:0 в пользу своей команды.

Украинский футболист закрывал весь левый фланг и очень много помогал в атаке.