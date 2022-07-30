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  4. ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Англия
30 июля 2022, 19:35 |
286
0

ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей

Александр был очень активным

30 июля 2022, 19:35 |
286
0
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup разгромил «Севилью» (6:0) и стал обладателем трофея.

Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и был заменен на 79-й минуте при счете 5:0 в пользу своей команды.

Украинский футболист закрывал весь левый фланг и очень много помогал в атаке.

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Севилья товарищеские матчи Emirates Cup Арсенал Лондон Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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