Англия30 июля 2022, 19:35 |
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ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Александр был очень активным
30 июля 2022, 19:35 |
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В субботу «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup разгромил «Севилью» (6:0) и стал обладателем трофея.
Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и был заменен на 79-й минуте при счете 5:0 в пользу своей команды.
Украинский футболист закрывал весь левый фланг и очень много помогал в атаке.
Oleksandr Zinchenko cameo vs S e v i l l a ⚽️ pic.twitter.com/KOC4QDJDZI— Copa (@copa8t) July 30, 2022
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