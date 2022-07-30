В субботу, 30 июля, в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч за Суперкубок Англии.

На поле выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports.

Стартовые составы команд