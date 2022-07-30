Англия30 июля 2022, 19:00 | Обновлено 30 июля 2022, 19:02
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 19:00 матч за Суперкубок Англии в Лестере
30 июля 2022, 19:00 | Обновлено 30 июля 2022, 19:02
7380
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В субботу, 30 июля, в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч за Суперкубок Англии.
На поле выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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