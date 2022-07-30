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Суперкубок Англии
Ливерпуль
перерыв 1 : 0
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2022, 19:00 | Обновлено 30 июля 2022, 19:02
7380
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 19:00 матч за Суперкубок Англии в Лестере

30 июля 2022, 19:00 | Обновлено 30 июля 2022, 19:02
7380
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В субботу, 30 июля, в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч за Суперкубок Англии.

На поле выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на телеканале Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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