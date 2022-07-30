Ваншельбойм пробился во второй финал турнира ITF в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм пробился в финал 15-тысячника ITF на Шри-Ланке.

В полуфинале второй сеяный украинец одержал волевую победу над Дигвиджай Пратап Сингхом из Индии, посеянным под четвертым номером.

Коломбо. Полуфинал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Дигвиджай Пратап Сингх (Индия) – 1:6, 6:2, 6:4

В матче за титул Ваншельбойм сразится против пятого сеяного Эс Де Праджвала Дева из Индии.

Отметим, что в апреле Эрик играл в финале соревнований в Шымкенте.