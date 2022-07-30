ITF30 июля 2022, 17:32 |
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Ваншельбойм пробился во второй финал турнира ITF в сезоне
Эрик будет сражаться за титул
30 июля 2022, 17:32 |
23
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм пробился в финал 15-тысячника ITF на Шри-Ланке.
В полуфинале второй сеяный украинец одержал волевую победу над Дигвиджай Пратап Сингхом из Индии, посеянным под четвертым номером.
Коломбо. Полуфинал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Дигвиджай Пратап Сингх (Индия) – 1:6, 6:2, 6:4
В матче за титул Ваншельбойм сразится против пятого сеяного Эс Де Праджвала Дева из Индии.
Отметим, что в апреле Эрик играл в финале соревнований в Шымкенте.
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